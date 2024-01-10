Падение беспилотника выбило стекла в орловской многоэтажке
Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин.
9 января Орел подвергся атаке беспилотников. Два из упали в Орле на объект топливно-энергетического комплекса, еще один — в Малой Саханке на нежилой объект.
Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, при падении одного БПЛА ущерб получила многоэтажка — взрывной волной выбиты стекла.
"На месте работают оперативные службы. В мэрии создана комиссия по ЧС, которая занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами. Им, в случае необходимости, предложено разместиться на ПВР", – заявил градоначальник.