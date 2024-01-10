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21:58, 9 января 2024 года Атака БПЛА на Орловщине: хронология событий Беспилотники упали 9 января с разницей в полчаса.







Три беспилотника обезвредили на Орловщине 9 января. Два летательных аппарата упали на объекте топливно-энергетического комплекса и один упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект.



На место сразу выехали оперативные службы. Возгорание локализовали. Из-за атаки вражеских БПЛА пострадали трое орловцев. Двое отказались от госпитализации. У одного в больнице диагностировали сотрясение мозга.



В мэрии сообщили, что создана комиссия по ЧС. Специалисты, которые в нее вошли, будут на постоянной связи с местными жителями и проконтролируют восстановление повреждений. Так, у одной из многоэтажек от падения БПЛА выбило несколько стекол.



Губернатор Андрей Клычков попросил жителей соблюдать бдительность. Он отметил, что ситуация сейчас находится на контроле.





