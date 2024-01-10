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19:00, 9 января 2024 года Жизни пострадавшего при падении беспилотника в Орле ничего не угрожает Губернатор Андрей Клычков прокомментировал атаку БПЛА по региону 9 января.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков 9 января вышел в прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте" и прокомментировал атаку БПЛА по региону.



Напомним, два аппарата упали в Орле на объект топливно-энергетического комплекса, еще один — в Малой Саханке на нежилой объект.



У одной из многоэтажек от падения дрона выбило несколько стекол. Их поменяют уже сегодня.



Как рассказал глава региона, беспилотники нанесли удары с периодичностью в полчаса. Системы радиоэлектронной борьбы выполнили свою задачу, отметил Клычков.

"Критических объектов инфраструктуры не пострадало. Сейчас уже идет работа по восстановлению. Сбоев системы жизнеобеспечения не допущено. Один человек госпитализирован с повреждениями от последствий взрыва. Его жизни ничего не угрожает", — заявил губернатор. Напомним, что также травмы получили еще два человека, но они отказались от госпитализации.





Артем Ежаков



