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12:58, 6 декабря 2023 года

Ремонтные работы на улице Гостиной Орла вышли на финальный этап

Движение по Красному мосту планируется запустить вечером 6 декабря.

Фото: соцсети Юрия Парахина

Мэр города Орла Юрий Парахин в социальных сетях сообщил, что работы после появления ямы возле Торговых рядов вышли на финишную прямую. Глава города поделился фотографиями, где уложены рельсы и шпалы. Ранее сайт "Вести-Орел" сообщал, что яму заделали.

Напомним, накануне на улице Гостиной провалился асфальт. Была создана специальная комиссия для оперативного устранения проблемы. Мэр города Орла сообщил, что причиной обвала асфальта стала изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации. Движение по мосту планируют открыть вечером 6 декабря.


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Сергей Силаев
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