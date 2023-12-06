Движение по Красному мосту Орла планируют запустить вечером 6 декабря
Восстановительные работы после провала асфальта идут по графику.
Фото: Андрей Клычков
Мэр города Орла Юрий Парахин продолжает информировать орловцев о проделанной и намеченной работе после появления ямы вблизи Красного моста. По словам градоначальника, основной этап работ продлится до 06.00 6 декабря.
– Все это время обвал будет послойно засыпаться песком, трамбоваться и снова засыпаться. Внутри разместятся два защитных футляра. Рабочие "Квадры" и "Орелводоканала" уже устроили подпорную стенку. Ребята работают очень оперативно и слаженно, - написалглава города в социальных сетях.
Работы идут по графику. Городские власти рассчитывают запустить движение по Красному мосту и улице Гостиной вечером 6 декабря. Процесс мэр Юрий Парахин держит на контроле.