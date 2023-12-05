вторник 5.12.2023 16:48:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:55, 5 декабря 2023 года

В Орле перекрыли движение по Красному мосту до 7 декабря из-за провала асфальта

ЧП произошло на улице Гостиной.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле перекрыли движение всего транспорта по Красному мосту 5 декабря. Это связано с провалом асфальта. Мэр города Орла Юрий Парахин выехал на место и назвал проблему серьезной, поэтому собрана специальная комиссия.

Минимум до 00:00 7 декабря участок дороги будет перекрыт, поэтому движение ВСЕГО транспорта, в том числе и маршрутов общественного транспорта, будет осуществляться так же, как и до открытия Красного моста. Движение трамваев временно прекращено. Их заменят автобусы ТТП: №1Т и №3Т, - написал глава города в соцсетях.

О ситуации мэр обещал оперативно информировать. Ранее фотографию ямы опубликовали в соцсетях орловцы. В диспетчерской службе корреспонденту сайта "Вести-Орел" рассказали, что перекрыто движение по мосту только для электротранспорта. Теперь запрет действует для всех авто.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В Орле приостановлено движение электротранспорта по Красному мосту




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.