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12:55, 5 декабря 2023 года В Орле перекрыли движение по Красному мосту до 7 декабря из-за провала асфальта ЧП произошло на улице Гостиной.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле перекрыли движение всего транспорта по Красному мосту 5 декабря. Это связано с провалом асфальта. Мэр города Орла Юрий Парахин выехал на место и назвал проблему серьезной, поэтому собрана специальная комиссия.



– Минимум до 00:00 7 декабря участок дороги будет перекрыт, поэтому движение ВСЕГО транспорта, в том числе и маршрутов общественного транспорта, будет осуществляться так же, как и до открытия Красного моста. Движение трамваев временно прекращено. Их заменят автобусы ТТП: №1Т и №3Т, - написал глава города в соцсетях.



О ситуации мэр обещал оперативно информировать. Ранее фотографию ямы опубликовали в соцсетях орловцы. В диспетчерской службе корреспонденту сайта "Вести-Орел" рассказали, что перекрыто движение по мосту только для электротранспорта. Теперь запрет действует для всех авто.



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Сергей Силаев



