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16:39, 5 декабря 2023 года

Парахин назвал причину обвала асфальта у Красного моста

ЧП случилось на улице Гостиной.

Фото: скриншот из видео мэра Орла

Мэр Орла Юрий Парахин назвал причину появления яму на улице Гостиной. По словам градоначальника, причиной обвала стала изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации, питающие Торговые ряды.

Ветхая стенка канала рухнула и потянула за собой асфальт. Ни теплотрасса, ни какие-либо другие коммуникации не повреждены, - написал глава города в социальных сетях.

На месте собраны ресурсные организации. Специалисты "Орелводоканала" и "Спеавтобазы" занимаются ремонтом. Также Юрий Парахин обозначил задачи на следующие 10-12 часов:

1) вскрыть полотно от дома №2 до дома №3 по ул. Гостиной;
2) провести повторную и более тщательную ревизию сетей на предмет повреждений;
3) уложить защитный футляр;
4) далее процедура традиционная: рабочие отсыпят его песком, утрамбуют, сверху выложат слой щебёнки, снова утрамбуют и заасфальтируют;
5) восстановить трамвайное полотно. 

Напомним, Красный мост закрыли для движение электротранспорта и авто до 00.00 7 декабря.


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Парахин назвал причину обвала асфальта у Красного моста



Сергей Силаев
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