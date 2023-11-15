Орловская область отправит на фронт 50 тысяч окопных свечей
Акция проводится по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.
Фото: Сергей Лежнев
Сегодня блиндажные свечи крайне востребованы и необходимы на передовой. В преддверии зимы, в холодную, дождливую погоду они выручают бойцов. Такие свечи не дымят, поэтому их можно использовать на позиции в полевых условиях, чтобы подогреть еду, вскипятить воду, высушить одежду или согреть руки.
- Изначально планировалось передать бойцам около 15-20 тысяч штук. Но учитывая огромную потребность в них на фронте, мы просим помощи у всех жителей. Необходимо постараться сделать порядка 50 тысяч свечей, - отметил в своем телеграм-канале помощник губернатора Сергей Лежнев.
Он поблагодарил жителей Орловщины, прихожан храмов, которые сегодня трудятся над созданием блиндажных свечей.
- Сделанные с большой любовью и заботой они будут согревать наших бойцов теплом домашнего очага и помогут им в непростых боевых условиях, - подчеркнул Лежнев.