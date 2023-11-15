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10:00, 15 ноября 2023 года

Орловская область отправит на фронт 50 тысяч окопных свечей

Акция проводится по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Фото: Сергей Лежнев

Сегодня блиндажные свечи крайне востребованы и необходимы на передовой. В преддверии зимы, в холодную, дождливую погоду они выручают бойцов. Такие свечи не дымят, поэтому их можно использовать на позиции в полевых условиях, чтобы подогреть еду, вскипятить воду, высушить одежду или согреть руки. 

- Изначально планировалось передать бойцам около 15-20 тысяч штук. Но учитывая огромную потребность в них на фронте, мы просим помощи у всех жителей. Необходимо постараться сделать порядка 50 тысяч свечей, - отметил в своем телеграм-канале помощник губернатора Сергей Лежнев. 

Он поблагодарил жителей Орловщины, прихожан храмов, которые сегодня трудятся над созданием блиндажных свечей.

- Сделанные с большой любовью и заботой они будут согревать наших бойцов теплом домашнего очага и помогут им в непростых боевых условиях, - подчеркнул Лежнев




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Сергей Мерцалов
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