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21:17, 4 октября 2023 года В Орле заготавливают 20 тысяч окопных свечей для участников СВО Для этого остро нужны помощники.



Видео: Василий Иванов

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в Иверском храме Орла идет подготовка окопных свечей для нужд участников СВО. Об этом рассказал протоиерей Василий Иванов. Задача – подготовить к зиме 20 тысяч таких свечей. Их будут отправлять вместе с печками-буржуйками.



Свечи делают в Иверском храме Орла. Для работы не хватает помощников. Желающие присоединиться могут прийти и внести свою лепту в общее дело.





Артем Ежаков



