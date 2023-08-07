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13:00, 7 августа 2023 года Волонтеры из Мценска передали почти 500 блиндажных свечей на передовую Их амчане сделали своими руками.



Фото: Газета "Мценский край"

Изготовлением окопных свечей занимались пенсионеры и сотрудники Дворца культуры. В общей сложности они переплавили 100 килограммов воска, из которого получилось почти 500 штук. Блиндажные свечи передали бойцам на передовую в поселок Кисловка. Об этом сообщается в газете "Мценский край". Помимо того, амчанки из “Женского батальона” плетут маскировочные сети и мастерят сухие души для участников СВО.





Ксения Солоухина



