Волонтеры из Мценска передали почти 500 блиндажных свечей на передовую
Их амчане сделали своими руками.
Фото: Газета "Мценский край"
Изготовлением окопных свечей занимались пенсионеры и сотрудники Дворца культуры. В общей сложности они переплавили 100 килограммов воска, из которого получилось почти 500 штук. Блиндажные свечи передали бойцам на передовую в поселок Кисловка. Об этомсообщается в газете "Мценский край".
Помимо того, амчанки из “Женского батальона” плетут маскировочные сети и мастерят сухие души для участников СВО.