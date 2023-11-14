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Главная » Новости

17:30, 14 ноября 2023 года

Орловские студенты продолжают помогать бойцам СВО

Ребята делают для фронта печки-буржуйки.

Фото: скриншот из видео администрации Орла

Под руководством мастера Сергея Ставцева воспитанники Орловского техникума путей сообщения имени В.А. Лапочкина изготавливают компактные печи-буржуйки и отправляют их на передовую. На сборку одной печи требуется не менее 2-3 дней, а еще - пустые газовые баллоны.

В мэрии Орла попросили горожан помочь ребятам. Если у кого-то завалялись пустые газовые баллоны, их можно передать студентам орловского техникума. Учебное заведение находится по адресу: город Орел, улица Московская, 26. Более подробная информация у заместителя директора Елены Викторовны Озеровой. Телефон для связи: +7 (920) 821-07-67.


Сергей Мерцалов
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