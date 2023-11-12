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13:31, 12 ноября 2023 года

Новый год 2024 в Орле и области: афиша мероприятий

Афиша мероприятий на новогодние праздники 2023-2024 в Орловской области.

Фото: Ольга Супонева

Новый, 2024-й, год уже не за горами. В Орле и Орловской области, по традиции, пройдут праздничные мероприятия. Чего же ждать орловцам? Будет ли салют на Новый год 2024 в Орле, откроется ли ярмарка, как украсят город? Рассказываем все, про празднование Нового года в Орле и Орловской области.

В этом году декорировать орловские улочки и места массового притяжения горожан и гостей облцентра начали в середине ноября. Как уже рассказывал сайт "Вести-Орел" своим читателям, на площади Ленина стартовал монтаж традиционных ярмарочных домиков. Всего их на Новый год 2024 в Орле появится 23 штуки. Домики-шале расположатся, также, и на пешеходной улице Ленина. Известен и график работы ярмарки:

Согласно постановлению мэрии, график работы для заведений общепита на ярмарке будет следующим:

• 22, 23, 29 и 30 декабря, со 2 по 6 января, 12 и 13 января – с 12:00 до 23:00;

• 24 – 28 декабря, 7 – 11 января, 14 января – с 12:00 до 21:00;

• 31 декабря – с 12:00 до 00:00; 1 января – с 00:00 до 02:00, с 12:00 до 23:00.

График работы для объектов по реализации сувенирной продукции: 22 декабря – 14 января с 12:00 до 21:00.

Помимо уже привычных орловцам декораций, появятся и новые. Так, об оборудовании фотозон к Новому году 2024 в Орле рассказал губернатор.
- У нас планируется к установке несколько фотозон. Это объекты в виде книг с цитатами из произведений, светодекоративные арки. Появится декоративный трамвай на улице Ленина, на Пролетарской горе будет светодекоративная конструкция, на Тургенева - светодекоративная фигура орла, - сообщил Андрей Клычков.

По словам главы области, не останутся орловцы и без излюбленного развлечения: в Орле к Новому году 2024 откроется каток на площади Ленина. Украсят город и праздничные ели. Их будет установлено несколько штук в разных районах регионального центра.

Обширная афиша на Новогодние праздники 2024 в Орловской области подготовлена для маленьких жителей региона. Для ребят состоятся детские утренники, елки с участием Деда Мороза и Снегурочки. Их, по традиции, организуют театры и другие учреждения культуры. Например, в театре для детей и молодежи "Свободное пространство" весь декабрь можно будет посмотреть музыкальную сказку "Новые приключения Алисы", а в театре им. Тургенева в декабре же стартуют интермедии у елки с праздничными спектаклями и любимыми новогодними героями малышей и ребят постарше.

А вот будет ли в Новогоднюю ночь 2024 в Орле праздничная программа для взрослых на данный момент власти официально не сообщали. Отметим, что 2023 год Орел встретил без массовых праздничных мероприятий и салюта из соображений безопасности.

Информация обновляется.



 




Ольга СУПОНЕВА
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