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15:48, 11 ноября 2023 года На площади Ленина в Орле началась установка новогодних декораций В центре города смонтируют 23 домика-шале.







О планах украшения областной столицы к Новому году недавно рассказал губернатор Андрей Клычков.



- У нас планируется к установке несколько фотозон. Это объекты в виде книг с цитатами из произведений, светодекоративные арки. Появится декоративный трамвай на улице Ленина, на Пролетарской горе будет светодекоративная конструкция, на Тургенева - светодекоративная фигура орла. Доводим уже до завершения вопрос установки катка, - сообщил глава региона.



Напомним, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го года. Силовому блоку региона уже дано поручение готовиться к обеспечению безопасности жителей.





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