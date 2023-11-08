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20:38, 8 ноября 2023 года

В центре Орла к новогодним праздникам появятся каток и трамвай

О подготовке к празднику рассказал губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле начинается работа по подготовке к Новому году. Планы украшения областной столицы озвучил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира.
"У нас планируется к установке несколько фотозон. Это объекты в виде книг с цитатами из произведений, светодекоративные арки. Появится декоративный трамвай на улице Ленина, на Пролетарской горе будет светодекоративная конструкция, на Тургенева – светодекоративная фигура орла. Доводим уже до завершения вопрос установки катка", – сообщил глава региона.
Монтаж праздничных конструкций в Орле – начнется с 1 декабря. Напомним, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го года. Силовому блоку региона уже дано поручение готовиться к обеспечению безопасности жителей.


Артем Ежаков
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