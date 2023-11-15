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15:15, 15 ноября 2023 года В Орле определились с местами для новогодних елок В городе установят семь красавиц.



Фото: сайт "Вести-Орел"

Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн рассказала, что большая часть новогодних украшений займет привычные места. Искусственные елки установят по следующим адресам:



- площадь Ленина;

- площадь Маршала Жукова;

- площадь Мира;

- территория КДЦ "Металлург";

- улица Брестская;

- площадь Карла Маркса (театр "Свободное пространство")

- улица Комсомольская, район дома №261.



Помимо этого, световые конструкции установят на улице и площади Ленина, Александровском мосту, площади Содружества, улице Брестской, перед входом в горпарк, парк Победы, на улице Пролетарская гора, 1. Также на площадке перед трилистником раскинет крылья большой орел, а на улице Ленина установят световой трамвайный вагон.





Сергей Силаев



