В Орле определились с местами для новогодних елок

Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейнрассказала, что большая часть новогодних украшений займет привычные места. Искусственные елки установят по следующим адресам:
- площадь Ленина;
- площадь Маршала Жукова;
- площадь Мира;
- территория КДЦ "Металлург";
- улица Брестская;
- площадь Карла Маркса (театр "Свободное пространство")
- улица Комсомольская, район дома №261.
Помимо этого, световые конструкции установят на улице и площади Ленина, Александровском мосту, площади Содружества, улице Брестской, перед входом в горпарк, парк Победы, на улице Пролетарская гора, 1. Также на площадке перед трилистником раскинет крылья большой орел, а на улице Ленина установят световой трамвайный вагон.