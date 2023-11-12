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14:03, 12 ноября 2023 года Мэрия Орла утвердила график работы новогодней ярмарки Соответствующее постановление городской администрации уже опубликовано.



Фото: архив "Вести-Орел", мэрия Орла

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление городской администрации "Об организации новогодней тематической ярмарки в городе Орле в 2023 – 2024 годах". Традиционно она пройдет на улице Ленина и одноименной площади.



Согласно документу, график работы для заведений общепита на ярмарке будет следующим:



• 22, 23, 29 и 30 декабря, со 2 по 6 января, 12 и 13 января – с 12:00 до 23:00;

• 24 – 28 декабря, 7 – 11 января, 14 января – с 12:00 до 21:00;

• 31 декабря – с 12:00 до 00:00; 1 января – с 00:00 до 02:00, с 12:00 до 23:00.



График работы для объектов по реализации сувенирной продукции: 22 декабря – 14 января с 12:00 до 21:00.









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Артем Ежаков



