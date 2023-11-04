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12:30, 3 ноября 2023 года Куда сходить на День народного единства в Орле и области Публикуем афишу предстоящих мероприятий.



Фото: пресс-служба областного правительства

Основные мероприятия запланированы на 3 и 4 ноября. Большая часть из них пройдет в областном центре. Это концерты, выставки, акции, форумы, флэшмобы, викторины и не только.



3 ноября в 14.00 в центральном доме поселка Кромы пройдет мероприятие "Вместе мы – Россия!". В программе – концерт мультиэтнического творческого объединения "Миссия" и чествование участников межрегионального фестиваля "Слива-Град".



С 14.00 3 ноября по 4 ноября в рамках всероссийской акции "Ночь искусств" в библиотеках и музеях Орла запланирован целый ряд мероприятий.



В 16.30 в КДЦ "Металлург" пройдет праздник-концерт "С Россией в сердце", где выступят коллективы Орловского областного центра народного творчества.



В субботу, 4 ноября, откроется выставка-форум "Россия" в Москве на ВДНХ. Делегацию Орловской области возглавит губернатор Андрей Клычков.



В 11.00 Орловский дом литераторов проведет поэтическую акцию "С Господом, Отечеством, Судьбой". Акция пройдет в онлайн-формате.



В 11.30 День народного единства в Орле отметят крестным ходом. Общегородской крестный ход стартует от Казанского храма в 11:30. Верующие пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой. Предварит мероприятие Архиерейская Литургия в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России, которая начнется в 9:00.



В 12.00 по улице Мостовой в Орле "Волонтеры Победы" проведут викторину "Это Россия". Блиц-опрос жителей региона коснется культуры народой России.



В 17.00 в Орловской государственной филармонии солисты выступят с концертной программой "Великим слогом русского романса" в рамках 150-летия со дня рождения Рахманинова.



Также на 4 ноября запланирован флешмоб "Истоки единства", в котором поучаствуют более 100 школьников и студентов.







Сергей Силаев



