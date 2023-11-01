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10:00, 1 ноября 2023 года

Экспозиция Орловщины на выставке "Россия" разместится в павильоне ВДНХ №75

Форум стартует 4 ноября.

Фото: архив "Вести-Орел"

С 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024-го года на ВДНХ в Москве пройдет международная выставка-форум "Россия". Экспозиция Орловщины будет представлена в павильоне №75. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Вход на выставку свободный. График работы в будни: с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – до 22:00. Понедельник – выходной. Часть мероприятий требует предварительной регистрации.

Напомним, что Орловщина организует на выставке 17 тематических недель, отражающих самобытность региона. В день открытия гости увидят промыслы и ремесла, которые передаются из поколения в поколение орловскими мастерами. 4 и 5 ноября народный мастер России Мария Семенова представит публике мастер-класс по вышивке орловский спис.

Как рассказала руководитель регдепартамента Наталья Георгиева, с 6 по 19 ноября экспозиция расскажет о литературном наследии Орловщины. Также регион поучаствует в подготовке новогодней программы.

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Артем Ежаков
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