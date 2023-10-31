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17:15, 31 октября 2023 года

Орловщина проведет 17 тематических недель на выставке-форуме "Россия"

Павильон представит аутентичность области.



Вышитая карта России станет основой главного арт-объекта международной выставки-форума "Россия". На ней есть и Орловщина. Делегация от региона уже готова отправиться в путь. Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023-го года до 12 апреля 2024-го. Об орловской экспозиции рассказал заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: "Чтобы всесторонне показать Орловскую область, мы разделили экспозицию на отдельные тематические направления. У нас есть 17 тематических недель, в которых будут представлены достижения сельского хозяйства, промышленности, культуры, искусства, спорта и других различных направлений. Наши муниципальные образования будут иметь возможность представить свою самобытность".
Частью орловского павильона станет Тургеневский дуб. Еще гостей будет встречать зубр. Установлено шесть плазменных панелей, на которых будут транслировать традиции и ремесла нашего края. Запланированы мастер-классы и даже мюзикл. Он пройдет в день Орловской области, который намечен на 11 января.
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