Главная » Новости



8:00, 30 октября 2023 года В Орле пройдет Всероссийская акция "Ночь искусств" Состоится она в чёрно-белых тонах, в Орловской детской библиотеке им. Пришвина.









Как сообщает Орловская детская библиотека им. Пришвина присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». 3 ноября в 15 часов орловцев приглашают на творческую встречу с известным фотохудожником Владимиром Ададуровым. Речь будет идти об искусстве фотографии, в частности, чёрно-белой.Как сообщает пресс-служба правительства, также посетителей пригласят в ретрокинозал на показ кинофильма «Алёша Птицын вырабатывает характер» , а еще советских мультфильмов. В течение дня будет проходить книжная выставка «Чёрный vs Белый», мастер-класс «КотоКороб».





Александра Бахтина



