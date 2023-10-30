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8:00, 30 октября 2023 года

В Орле пройдет Всероссийская акция "Ночь искусств"

Состоится она в чёрно-белых тонах, в Орловской детской библиотеке им. Пришвина.


Орловская детская библиотека им. Пришвина присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». 3 ноября в 15 часов орловцев приглашают на творческую встречу с известным фотохудожником Владимиром Ададуровым. Речь будет идти об искусстве фотографии, в частности, чёрно-белой.

Как сообщает пресс-служба правительства, также посетителей пригласят в ретрокинозал на показ кинофильма «Алёша Птицын вырабатывает характер» , а еще советских мультфильмов. В течение дня будет проходить книжная выставка «Чёрный vs Белый», мастер-класс «КотоКороб».



Александра Бахтина
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