Главная » Новости



19:00, 26 октября 2023 года День народного единства в Орле отметят крестным ходом Молитвенное шествие состоится 4 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Общегородской крестный ход стартует от Казанского храма в 11:30. Верующие пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой.

Предварит мероприятие Архиерейская Литургия в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России, которая начнется в 9:00.



Как рассказали в Орловской митрополии, шествие завершится у поклонного креста на месте знаменитого Орловского боя 1615 года, в котором войско Дмитрия Пожарского сразилось с польскими захватчиками Лисовского. Здесь в 12:30 состоится молебен.





Вести-Орёл



