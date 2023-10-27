День народного единства в Орле отметят крестным ходом
Молитвенное шествие состоится 4 ноября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Общегородской крестный ход стартует от Казанского храма в 11:30. Верующие пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой.
Предварит мероприятие Архиерейская Литургия в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России, которая начнется в 9:00.
Как рассказали в Орловской митрополии, шествие завершится у поклонного креста на месте знаменитого Орловского боя 1615 года, в котором войско Дмитрия Пожарского сразилось с польскими захватчиками Лисовского. Здесь в 12:30 состоится молебен.