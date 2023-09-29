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7:22, 29 сентября 2023 года В НКМЦ имени Круглой рассказали о состоянии трехлетнего мальчика, попавшего под грузовик Малыша госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

На территории Северного района Орла трехлетний мальчик попал под колеса грузового автомобиля 28 сентября в полдень. По предварительным данным, ребенок сбежал из детского сада, просочился через прутья забора и попал на проезжую часть Московского шоссе. Юного орловца экстренно госпитализировали в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой.



– На данный момент состояние его средней тяжести. В реанимационных мероприятиях он не нуждается. Находится в отделении травматологии, - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи НКМЦ имени Круглой Виктор Сауткин "Вести-Орел".



Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин попросил доложить ему обстоятельства произошедшего. Проверки также инициировали в надзорном ведомстве и областном УМВД.





Сергей Силаев



