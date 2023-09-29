Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах травмирования ребенка при ДТП в Орле
Следственные органы возбудили уголовное дело.
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Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Орловской области Петру Юдину доложить о ходе расследования уголовного дела и уставленных обстоятельствах. Как считает следствие, трехлетний мальчик сбежал из детского сада, просочился через прутья забора и попал под грузовую машину.
– В рамках следствия будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. Также следователями инициирована передача материала по факту ДТП из органов полиции в свое производство, - сообщили в следственном комитете РФ.