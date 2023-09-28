Орловская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с трехлетним ребенком
Без присмотра остался воспитанник детского сада №31.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Прокуратура Орловской области начала проверку после аварии в Северном районе Орла, в котором получил травмы малолетний ребенок. По предварительным данным, 28 сентября трехлетний воспитанник детского сада №31 остался без присмотра и вышел на проезжую часть.
По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от грузового автомобиля. Ребенка доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.
Материалы проверки по факту нарушений требований законодательства направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за безопасность воспитанников детского сада.