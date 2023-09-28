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16:52, 28 сентября 2023 года

Орловская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с трехлетним ребенком

Без присмотра остался воспитанник детского сада №31.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Прокуратура Орловской области начала проверку после аварии в Северном районе Орла, в котором получил травмы малолетний ребенок. По предварительным данным, 28 сентября трехлетний воспитанник детского сада №31 остался без присмотра и вышел на проезжую часть.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от грузового автомобиля. Ребенка доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

Материалы проверки по факту нарушений требований законодательства направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за безопасность воспитанников детского сада.

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Сергей Силаев
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