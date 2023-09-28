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14:49, 28 сентября 2023 года В Орле под колеса машины попал трехлетний ребенок По предварительным данным, он должен был находиться в детском саду.



Фото: архив "Вести-Орел"

28 сентября в Орле под колеса автомобиля попал трехлетний ребенок. Он госпитализирован. Об этом сообщается в telegram-канале детского омбудсмена по Орловской области Константина Домогатского.



По предварительным данным правоохранительных органов, в момент аварии ребенок должен был находиться в детском саду. "Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области будет проведена соответствующая проверка по выяснению причин способствующих случившейся трагедии", – сообщает тг-канал "Семья и дети. Происшествия".





