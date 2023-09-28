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15:19, 28 сентября 2023 года В орловской полиции рассказали подробности ДТП с трехлетним ребенком Мальчик находился на дороге без сопровождения взрослых.



Фото: УМВД России по Орловской области

В полдень 28 сентября в районе дома №132 по Московскому шоссе грузовая машина сбила трехлетнего ребенка. Как сообщили в областном УМВД, предварительно установлено, что мальчик был на проезжей части без сопровождения взрослых. На скорой ребенка доставили в больницу.



"Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет установлена причина нахождения малолетнего на приезжей части без сопровождения взрослых", – сообщили в ведомстве.



Напомним, что в telegram-канале детского омбудсмена по Орловской области Константина Домогатского ранее сообщалось, что по предварительным данным в момент аварии ребенок должен был находиться в детском саду. Аппарат уполномоченного по правам ребенка также проводит проверку ЧП.



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