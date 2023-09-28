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18:30, 28 сентября 2023 года

Следственный комитет начал проверку по факту халатности должностных лиц детского сада в Орле

Ребенок оказался на улице без сопровождения взрослых и получил травмы от грузового автомобиля.

Фото: архив

Орловские следователи начали проверку по факту ДТП в Северном районе Орла. Авария произошла 28 сентября в полдень. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра и вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от грузового автомобиля. Трехлетнего мальчика доставили в медучреждение, ему оказывают помощь.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц детского дошкольного учреждения, где должен был находиться ребенок, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Ранее проверку начала прокуратура, полиция, а также аппарат уполномоченного по правам ребенка.


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Сергей Силаев
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