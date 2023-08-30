В Орловской области сбиты два беспилотника 30 августа 2023: что известно, последние новости
Силы ПВО сбили над Орловской областью два украинских беспилотника 30 августа 2023.
В Орловской области ночью 30 августа силами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата. О ЧП сообщил губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, системе ПВО удалось обезвредить летательные аппараты самолетного типа.
- Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности, - заявилАндрей Клычков в своем официальном телеграм-канале. По заявлениям СМИ, БПЛА сбили над Хотынецким и Мценским районами.
На данный момент каких-либо официальных комментариев от профильных ведомств не поступало. Известно, что нынешней ночью сбиты украинские беспилотники были и над другими российскими регионами, в том числе, над соседней Брянской областью. Также, по информации Минобороны, БПЛА уничтожены над Московской, Рязанской, Калужской областями, отражена атака на аэропорт Пскова.
Напомним, что первый случай атаки беспилотного летательного аппарата на Орловщине зафиксирован был осенью прошлого года: тогда в поселке Стальной Конь БПЛА повредил резервуар нефтебазы. Вечером 26 августа неподалеку от деревни Маслово Сосковского района был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат. Его заглушили средствами РЭБ.
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