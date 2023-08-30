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8:08, 30 августа 2023 года

В Орловской области сбиты два беспилотника

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

Ночью 30 августа над территорией Орловской области силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
"Информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности", – сообщил губернатор.
Минувшей ночью киевский режим предпринял попытку массированной атаки по регионам РФ. Отражен налет БПЛА на аэропорт Пскова. Беспилотники также уничтожались над Брянской, Калужской и Рязанской областями. Еще один дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.
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