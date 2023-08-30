В Орловской области сбиты два беспилотника

Ночью 30 августа над территорией Орловской области силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
"Информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности", – сообщил губернатор.
Минувшей ночью киевский режим предпринял попытку массированной атаки по регионам РФ. Отражен налет БПЛА на аэропорт Пскова. Беспилотники также уничтожались над Брянской, Калужской и Рязанской областями. Еще один дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.