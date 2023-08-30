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12:26, 30 августа 2023 года СМИ: БПЛА в Орловской области сбили над Хотынецким и Мценским районами Информации о повреждениях и пострадавших нет.





Ночью 30 августа в центральной России зарегистрирована массовая атака беспилотников. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, над нашим регионом сбиты два летательных аппарата. По заявлениям СМИ, БПЛА сбили над Хотынецким и Мценским районами.



Информации о повреждениях и пострадавших нет. Также ПВО работали над Калужской, Рязанской, Псковской, Брянской, Московской областями.



Жители Орла громкие хлопки услышали в период с часа ночи до двух. С этого момента все оперативные службы были задействованы для обеспечения безопасности.





