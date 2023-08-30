Один из беспилотников в Орловской области уничтожили с помощью вертолета

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14:45, 30 августа 2023 года
Один из беспилотников в Орловской области уничтожили с помощью вертолетаДрон сбили летчики на Ми-28Н.
Фото: скриншот из видео телеграм-канала "Mash"
Как пишут СМИ, "Ночного охотника" подняли в воздух после появления информации об атаке, специалисты вычислили траекторию, машина пошла на перехват.
Цель была обнаружена с помощью надвутолочного радара, навелись тепловизором. Огонь был открыт из 30-миллиметровой пушки, БПЛА успешно устранили.
Сергей Силаев
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