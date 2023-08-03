В Орле прошли предпраздничные мероприятия, посвященные Дню города
В областном центре почтили память генерал-майора Гуртьева, а также состоялось вручение госнаград и первых паспортов.
Фото из архива
Череда предпраздничных событий началась с возложения цветов к памятнику Леонтию Гуртьеву, со дня гибели которого прошло ровно 80 лет. Кроме того, 3 августа, Орловский военно-исторический музей отпраздновал 40-летний юбилей.
- Мы посмотрели диораму музея. Это наша гордость. Он дает возможность прикоснуться к истории тех лет, - отметил губернатор Андрей Клычков.
Сегодня свои первые паспорта получили 20 ребят из регионального отделения "Движение первых". Кроме того, в областной администрации отметили выдающихся орловцев. Награды вручили ветеранам, работникам сельского хозяйства, здравоохранения и культуры.