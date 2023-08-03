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18:15, 3 августа 2023 года Орловский военно-исторический музей отметил 40-летний юбилей Культурное учреждение основано в 1983 году.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Глава Орловской области Андрей Клычков посетил музей в день юбилея. Губернатор встретился с художниками, историками и сотрудниками учреждения, которые стояли у истоков основания музея.



– Орловский музей знаменит уникальной диорамой, которая отразила начало Орловской наступательной операции "Кутузов". Музей – это храм, пантеон нашей памяти, важнейшая площадка патриотического воспитания детей и молодежи. Здесь собраны замечательные коллекции, которые относятся к разным эпохам. Все это нам дорого и свято, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.













Сергей Силаев



