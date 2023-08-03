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17:35, 3 августа 2023 года В Орле 20 ребят получили первые паспорта Документы вручили участникам реготделения "Движение первых".



Фото: "Телеграммы из Орла"

Накануне 80-летия освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков 20 юных орловцев получили первые паспорта и Конституцию Российской Федерации. Торжественная церемония прошла 3 августа.



Документ ребятам вручил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Церемония прошла в рамках акции "Движения первых", сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



– Сегодня одно из важнейших событий в вашей жизни – вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Убежден, что получение главного личного документа в такой торжественной обстановке – в зале Победы – сделает это событие незабываемым. Поможет сильнее осознать его особую важность, - сказал глава Орловской области.





Сергей Силаев



