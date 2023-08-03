В Орле почтили память генерал-майора Леонтия Гуртьева

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11:30, 3 августа 2023 года
В Орле почтили память генерал-майора Леонтия ГуртьеваОн погиб 80 лет назад.
Фото: архив "Вести-Орел"
3 августа в сквере Гуртьева в Орле почтили память военачальника. Леонтий Гуртьев 80 лет назад, защищая командующего 3-й армией генерала Александра Горбатова.
В честь Леонтия Гуртьева объявили минуту молчания, к подножию памятника возложили цветы. Участие в церемонии приняли губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр города Орла Юрий Парахин.
Генерал-майор похоронен на Троицком кладбище. Юнармейцы школы №27 имени Лескова возложили цветы к могиле.
Артем Ежаков
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