Роспотребнадзор проверил воздух в районе аварии с бензовозом в Ливенском районе
Превышения нормативов загрязняющих веществ не обнаружено.
26 апреля в полутора километрах от населенного пункта Дубки Ливенского района Орловской области попал в аварию бензовоз. Машина перевернулась и загорелась.
В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора провело проверку воздуха на границе жилой застройки н.п. Дубки. Как сообщили в ведомстве, превышения нормативов загрязняющих веществ не обнаружено. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.