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9:14, 27 апреля 2023 года Опубликовано видео ДТП с перевернувшимся бензовозом в Ливенском районе 26 апреля Авария, повлекшая за собой пожар, случилась вечером 26 апреля на трассе "Орел-Тамбов"









Известно, что водитель не справился с управлением, он



Появилось видео с места тушения пожара в Ливенском районе, возникшего после опрокидывания бензовоза 26 апреля 2023 года. Большегруз перевернулся в Ливенском районе.Известно, что водитель не справился с управлением, он пострадал и был доставлен в больницу. Пожар тушили несколько часов. Видео: ГУ МЧС России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



