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9:05, 27 апреля 2023 года На трассе в Орловской области перевернулся и сгорел бензовоз ДТП случилось 26 апреля на дороге "Орел-Тамбов" под Ливнами.





На участке федеральной трассы в Орловской области вечером 26 апреля перевернулся и загорелся бензовоз. ДТП случилось на дороге "Орел-Тамбов", недалеко от Ливен.



Спасателям сигнал о происшествии поступил около половины восьмого. Машина с топливом съехала на обочину, перевернулась, произошло возгорание. Пожарным удалось его ликвидировать только через несколько часов.



- По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение по всей площади. На месте работали сотрудники 7-ой пожарной-спасательной части и 8-ой пожарной части, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Огонь затушили примерно в десять вечера.



В полиции сайту "Вести-Орел" описали предварительную картину аварии. Известно, что за рулем бензовоза был 56-летний водитель. На 127 километре он не справился с управлением, выехал на встречную обочину, большегруз опрокинулся. Начался пожар.



- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МО МВД России "Ливенский", МЧС. В целях обеспечения безопасности других участников дорожного движения перекрывалось движение транспортных средств , - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.















Ольга СУПОНЕВА



