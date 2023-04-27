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10:28, 27 апреля 2023 года

Причиной ДТП с бензовозом в Орловской области стала разгерметизация колеса

Водитель потерял управление, машина перевернулась и загорелась.


В УГИБДД Орловской области назвали причину ДТП с бензовозом, случившемся в Орловской области 26 апреля. К аварии привела разгерметизация колеса.

Как уже рассказывали "Вести-Орел", на участке федеральной трассы перевернулся и загорелся бензовоз "Вольво". ДТП случилось на дороге "Орел-Тамбов", недалеко от Ливен: большегруз ехал со стороны Ливен в сторону Орла. Машина с топливом съехала на обочину, перевернулась, произошло возгорание. Пожарным удалось его ликвидировать только через несколько часов. 

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в БУЗ Ливенская ЦРБ, после осмотра отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. 

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Ольга СУПОНЕВА
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