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10:28, 27 апреля 2023 года Причиной ДТП с бензовозом в Орловской области стала разгерметизация колеса Водитель потерял управление, машина перевернулась и загорелась.





В УГИБДД Орловской области назвали причину ДТП с бензовозом , случившемся в Орловской области 26 апреля. К аварии привела разгерметизация колеса.



Как уже рассказывали "Вести-Орел", на участке федеральной трассы перевернулся и загорелся бензовоз "Вольво". ДТП случилось на дороге "Орел-Тамбов", недалеко от Ливен: большегруз ехал со стороны Ливен в сторону Орла. Машина с топливом съехала на обочину, перевернулась, произошло возгорание. Пожарным удалось его ликвидировать только через несколько часов.



- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в БУЗ Ливенская ЦРБ, после осмотра отпущен , - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.



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Ольга СУПОНЕВА



