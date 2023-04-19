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20:45, 18 апреля 2023 года

Сергей Кириенко посетил Орловскую область с рабочим визитом

Первый заместитель руководителя Администрации президента обсудил с губернатором ряд тем, пообщался с жителями региона и побывал на нескольких объектах.


Первый местом, куда отправился Сергей Кириенко, был семейный МФЦ в Орле. Здесь Сергей Владиленович успел ознакомиться с работой центра, который впервые появился на Орловщине и положительно оценил идею. На базе МФЦ на улице Комсомольской начнет работать региональный филиал фонда поддержки участников СВО. Теперь подобные центры открываются и в других регионах страны.

Затем с Сергеем Кириенко и Андреем Клычковым пообщались ребята, состоящие во всероссийском движении детей и молодежи. Молодые орловцы рассказали о проектах, которые они желают реализовать на территории региона.

Еще одной точкой в маршруте стал будущий технопарк. Капитальный ремонт здания будущего "Кванториума" начался в 2022 году, сейчас здесь приводят в порядок коммуникации, ведутся и отделочные работы.

Затем глава региона и первый замруководителя Администрации президента возложили цветы в Парке Победы, а также посмотрели репетицию Парада Победы, на которую вышли сотни юнармейцев.



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