Сергей Кириенко посетил Орловскую область с рабочим визитом

Первый заместитель руководителя Администрации президента обсудил с губернатором ряд тем, пообщался с жителями региона и побывал на нескольких объектах.

Первый местом, куда отправился Сергей Кириенко, был семейный МФЦ в Орле. Здесь Сергей Владиленович успел ознакомиться с работой центра, который впервые появился на Орловщине и положительно оценил идею. На базе МФЦ на улице Комсомольской начнет работать региональный филиал фонда поддержки участников СВО. Теперь подобные центры открываются и в других регионах страны.



Затем с Сергеем Кириенко и Андреем Клычковым пообщались ребята, состоящие во всероссийском движении детей и молодежи. Молодые орловцы рассказали о проектах, которые они желают реализовать на территории региона.



Еще одной точкой в маршруте стал будущий технопарк. Капитальный ремонт здания будущего "Кванториума" начался в 2022 году, сейчас здесь приводят в порядок коммуникации, ведутся и отделочные работы.



Затем глава региона и первый замруководителя Администрации президента возложили цветы в Парке Победы, а также посмотрели репетицию Парада Победы, на которую вышли сотни юнармейцев.