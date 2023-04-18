В Орле на площади Ленина прошла первая репетиция парада Победы

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18:46, 18 апреля 2023 года
В Орле на площади Ленина прошла первая репетиция парада ПобедыНа главную площадь города вышли сотни юнармейцев.
В центре областной столицы ребята собрались 18 апреля в 14.00, сообщили в пресс-службе мэрии. Для каждого из орловцев это уникальный опыт, поскольку их увидят ветераны Великой Отечественной войны.
В 2023 году отмечается 78 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Орле и области почтят память героев, отдавших свои жизни за Победу.
Фото: пресс-служба мэрии
Сергей Силаев