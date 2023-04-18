В Орле на площади Ленина прошла первая репетиция парада Победы

На главную площадь города вышли сотни юнармейцев.

В центре областной столицы ребята собрались 18 апреля в 14.00, сообщили в пресс-службе мэрии. Для каждого из орловцев это уникальный опыт, поскольку их увидят ветераны Великой Отечественной войны.

В 2023 году отмечается 78 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Орле и области почтят память героев, отдавших свои жизни за Победу.



Фото: пресс-служба мэрии



