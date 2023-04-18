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14:46, 18 апреля 2023 года

День Победы в Орле и области 9 мая 2023: афиша мероприятий

Как отпраздновать День Победы в Орловской области в 2023 году.


Совсем скоро, 9 мая 2023, Орловская область вместе со всей страной отпразднует День Победы. Какие мероприятия пройдут в честь Дня Победы в Орле и Орловской области 9 мая 2023: афиша событий. 

В этом году отмечается 78 лет с момента, когда наша страна сбросила вражеский гнет, а с момента освобождения Орловщины минуло уже 80 лет. 

В Орле и области почтят память героев, сложивших головы в Великой Отечественной войне. Запланировано проведение парада, первая репетиция которого прошла 18 апреля. 

Как сообщает официальный сайт акции "Бессмертный полк", в целях безопасности в регионах России не запланировано проведение традиционного шествия. Акция пройдет в другом формате.

Информация обновляется. 


Ольга СУПОНЕВА
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