Андрей Клычков и Сергей Кириенко обсудили результаты работы в социальной и образовательной сферах Орловщины

Также первый заместитель руководителя Администрации президента и губернатор пообщались на темы благоустройства и патриотического воспитания молодежи.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл в Орловскую область с рабочим визитом 18 апреля. Сергей Владиленович успел ознакомиться с работой Семейного МФЦ в областной столице, затем он посетил еще несколько объектов.

Среди них Дворец пионеров и школьников имени Гагарина, который стал опорной площадкой реготделения "Движения первых", детский технопарк "Кванториум". А в завершении визита Сергей Кириенко и Андрей Клычков возложили цветы в Парке Победы к памятнику гвардейцам-танкистам и стеле Победы.



Фото: Андрей Клычков





