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19:28, 18 апреля 2023 года

Андрей Клычков и Сергей Кириенко обсудили результаты работы в социальной и образовательной сферах Орловщины

Также первый заместитель руководителя Администрации президента и губернатор пообщались на темы благоустройства и патриотического воспитания молодежи.


Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл в Орловскую область с рабочим визитом 18 апреля. Сергей Владиленович успел ознакомиться с работой Семейного МФЦ в областной столице, затем он посетил еще несколько объектов.

Среди них Дворец пионеров и школьников имени Гагарина, который стал опорной площадкой реготделения "Движения первых", детский технопарк "Кванториум". А в завершении визита Сергей Кириенко и Андрей Клычков возложили цветы в Парке Победы к памятнику гвардейцам-танкистам и стеле Победы.

Фото: Андрей Клычков








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Сергей Силаев
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