Андрей Клычков и Сергей Кириенко посетили семейный МФЦ в Орле

Многофункциональный центр на улице Комсомольской станет базой для работы фонда поддержки участников СВО.

Напомним, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ

Сергей Кириенко

прибыл в Орловскую область

с рабочим визитом 18 апреля.



Сергей Кириенко успел ознакомиться с работой многофункционального центра на улице Комсомольской областного центра. Наш регион стал инициатором создания семейных МФЦ. В настоящее время проект реализуется в нескольких регионах России.



Глава региона Андрей Клычков отметил услуги, которые оказываются гражданам в семейных МФЦ. С начала года за помощью обратились более 800 человек.





– Семейные МФЦ оказывают комплексную поддержку: психологическую и юридическую помощь, социальные услуги и сопровождение. Эта помощь оказывается в режиме "одного окна" , -

рассказал губернатор.



Сергей Кириенко, в свою очередь, оценил опыт региона по созданию подобных центров.



– Очень хорошая идея по работе с семьями мобилизованных. Самое главное – что все в одном месте, – отметил Сергей Владиленович.



Фото: пресс-служба правительства региона