Андрей Клычков и Сергей Кириенко посетили семейный МФЦ в Орле

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18:03, 18 апреля 2023 года
Андрей Клычков и Сергей Кириенко посетили семейный МФЦ в ОрлеМногофункциональный центр на улице Комсомольской станет базой для работы фонда поддержки участников СВО.
Напомним, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл в Орловскую область с рабочим визитом 18 апреля.
Сергей Кириенко успел ознакомиться с работой многофункционального центра на улице Комсомольской областного центра. Наш регион стал инициатором создания семейных МФЦ. В настоящее время проект реализуется в нескольких регионах России.
Глава региона Андрей Клычков отметил услуги, которые оказываются гражданам в семейных МФЦ. С начала года за помощью обратились более 800 человек.
– Семейные МФЦ оказывают комплексную поддержку: психологическую и юридическую помощь, социальные услуги и сопровождение. Эта помощь оказывается в режиме "одного окна", - рассказал губернатор.
Сергей Кириенко, в свою очередь, оценил опыт региона по созданию подобных центров.
– Очень хорошая идея по работе с семьями мобилизованных. Самое главное – что все в одном месте, – отметил Сергей Владиленович.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей Силаев