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14:18, 18 апреля 2023 года

В Орел с рабочим визитом прибыл Сергей Кириенко

Первый замруководителя Администрации президента встретился с главой Орловщины Андреем Клычковым.


18 апреля 2023 в Орел с рабочим визитом прибыл первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он встретился с губернатором Андреем Клычковым, впереди - знакомство с аспектами социальной, экономической и общественной жизни Орловщины.

Сергей Кириенко уже успел ознакомиться с работой Семейного МФЦ, на базе которого начнет работу филиал государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". 

Сегодня Семейные МФЦ представляют собой готовую инфраструктуру для развертывания Центров поддержки военнослужащих. Региональное отделение  фонда "Защитники Отечества" обеспечит персональное социальное сопровождение участников СВО и их семей, содействие в получении ими всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, - отметил Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА
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