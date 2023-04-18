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14:18, 18 апреля 2023 года В Орел с рабочим визитом прибыл Сергей Кириенко Первый замруководителя Администрации президента встретился с главой Орловщины Андреем Клычковым.





18 апреля 2023 в Орел с рабочим визитом прибыл первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он встретился с губернатором Андреем Клычковым, впереди - знакомство с аспектами социальной, экономической и общественной жизни Орловщины.



Сергей Кириенко уже успел ознакомиться с работой Семейного МФЦ, на базе которого начнет работу филиал государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".



- Сегодня Семейные МФЦ представляют собой готовую инфраструктуру для развертывания Центров поддержки военнослужащих. Региональное отделение фонда "Защитники Отечества" обеспечит персональное социальное сопровождение участников СВО и их семей, содействие в получении ими всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, - отметил Андрей Клычков.











Ольга СУПОНЕВА



