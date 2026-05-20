17:00, 20 мая 2026 года С 21 мая в Орле начнутся ежедневные молебны на могиле блаженного Афанасия Сайко Богослужения будут проходить на Крестительском кладбище.



Фото: Орловская митрополия

В Орле с 21 мая на Крестительском кладбище начнутся ежедневные молебны на могиле блаженного Афанасия Сайко. Богослужения будут проходить в 13:15.



В Орловской митрополии подчеркнули, что молебны дают верующим возможность обратиться к святому за духовной поддержкой и укреплением веры. Присоединиться к молитве святому праведному Афанасию Сайко приглашают всех желающих.



Напомним, что 14 мая Священный Синод РПЦ включил имя орловского блаженного Афанасия Сайко в список Собора новомучеников и исповедников. В случае обретения его останков, их признают святыми мощами. Разрешено писать иконы с изображением святого для поклонения. Его имя также включат в собор Орловских святых.





Сергей Мерцалов





