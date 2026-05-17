воскресенье 17.05.2026 10:56:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
"Орловские герои"
Главная » Новости

16:53, 14 мая 2026 года

Орловский блаженный Афанасий Сайко причислен к лику святых

Решение принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

14 мая на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви имя орловского блаженного Афанасия Сайко включили в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в лике исповедников.

Останки исповедника, в случае их обретения, теперь будут считать святыми мощами, воздавая им должное почитание. Разрешено написание его икон для поклонения. Помимо этого, имя угодника включат в ранее утвержденный собор Орловских святых.

Афанасий Сайко оказался в Орле в 1921-м году. Он поселился на колокольне Богоявленского храма и добровольно отказался от благ земной жизни. Орловцы помнят о чудесах, творимых по его молитвам.

Советская власть считала исповедника умалишенным, опасным агитатором против коллективизации на селе. Его неоднократно отправляли в орловскую психбольницу, переводили в воронежскую и томскую лечебницы. Афанасий Сайко умер 5 мая 1967-го года в возрасте 80 лет. Могила подвижника на Крестительском кладбище до сих пор остается местом паломничества.


Артем Ежаков
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.