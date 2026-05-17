16:53, 14 мая 2026 года Орловский блаженный Афанасий Сайко причислен к лику святых Решение принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

14 мая на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви имя орловского блаженного Афанасия Сайко включили в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в лике исповедников.



Останки исповедника, в случае их обретения, теперь будут считать святыми мощами, воздавая им должное почитание. Разрешено написание его икон для поклонения. Помимо этого, имя угодника включат в ранее утвержденный собор Орловских святых.



Афанасий Сайко оказался в Орле в 1921-м году. Он поселился на колокольне Богоявленского храма и добровольно отказался от благ земной жизни. Орловцы помнят о чудесах, творимых по его молитвам.



Советская власть считала исповедника умалишенным, опасным агитатором против коллективизации на селе. Его неоднократно отправляли в орловскую психбольницу, переводили в воронежскую и томскую лечебницы. Афанасий Сайко умер 5 мая 1967-го года в возрасте 80 лет. Могила подвижника на Крестительском кладбище до сих пор остается местом паломничества.





Артем Ежаков





