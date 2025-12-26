Главная » Новости



18:00, 26 декабря 2025 года Каток на площади Ленина в Орле открылся для первых посетителей На лед вышли дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребята из семей участников СВО.



Фото: администрация города Орла

Главная ледовая площадка на площади Ленина уже приняла первых посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Сегодня на свежий лед вышли представители льготных категорий - дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО, а также ребята, находящиеся под опекой.





Впереди - еще два массовых сеанса для всех желающих. Катание начнется 26 декабря в 19:00 и 20:45. Подробнее о режиме работы катка можно узнать по ссылке.



Напомним, что торжественное открытие катка состоится 27 декабря в 19:00. Также зимой для орловцев запланирован ряд мероприятий на ледовой площадке. Например, 4 января здесь пройдет новогодний турнир "Хоккей в валенках с мячом", а 10 января "Праздник Деда Мороза".





Сергей Мерцалов





