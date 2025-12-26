пятница 26.12.2025 19:49:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
18:00, 26 декабря 2025 года

Каток на площади Ленина в Орле открылся для первых посетителей

На лед вышли дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребята из семей участников СВО.

Фото: администрация города Орла

Главная ледовая площадка на площади Ленина уже приняла первых посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Сегодня на свежий лед вышли представители льготных категорий - дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО, а также ребята, находящиеся под опекой.


Впереди - еще два массовых сеанса для всех желающих. Катание начнется 26 декабря в 19:00 и 20:45. Подробнее о режиме работы катка можно узнать по ссылке.

Напомним, что торжественное открытие катка состоится 27 декабря в 19:00. Также зимой для орловцев запланирован ряд мероприятий на ледовой площадке. Например, 4 января здесь пройдет новогодний турнир "Хоккей в валенках с мячом", а 10 января "Праздник Деда Мороза".


Сергей Мерцалов
