12:30, 12 декабря 2025 года Стал известен график работы катка на площади Ленина в Орле Он будет открыт для посетителей до 10 марта.



Фото: Ольга Супонева

26 декабря каток на площади Ленина откроется для посетителей. Он будет работать ежедневно. Орловцы и гости областной столицы смогут выбрать удобное для себя время катания, расписание сеансов будет таким: 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45.



Как сообщили в администрации города Орла, вход со своими коньками будет для посетителей бесплатным, в случае их отсутствия можно будет воспользоваться услугами проката.



Работать ледовая площадка будет с 26 декабря 2025 года до 10 марта 2026 года.





Анастасия Мельникова





