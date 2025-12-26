Главная » Новости



8:00, 26 декабря 2025 года Сегодня в Орле на площади Ленина откроется каток Первый сеанс стартует в 17:15.



Фото: Анастасия Мельникова

26 декабря в Орле откроется каток. Прокатиться в центре города орловцы и гости областной столицы смогут ежедневно до 10 марта 2026 года.



- Первый сеанс стартует в 17:15 и будет предназначен для льготных категорий граждан, находящихся под патронажем городского управления социальной поддержки, опеки и попечительства. На лед выйдут дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети участников СВО, а также ребята, воспитывающиеся в приемных семьях, - сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



С 19:00 на лед смогут выйти все желающие.



Торжественное открытие катка пройдет 27 декабря в 19:00. Также зимой для орловцев запланирован ряд мероприятий на ледовой площадке. Например, 4 января состоится новогодний турнир "Хоккей в валенках с мячом", а 10 января "Праздник Деда Мороза".





